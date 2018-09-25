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25.09.18 / 18:26 Новости / Петербург и Ленобласть

Экс-депутата ЗакСа Нестерову приговорили к пяти годам колонии

И штрафу в размере 6,1 млн рублей

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил бывшего депутата Заксобрания Светлану Нестерову к пяти годам исправительной колонии общего режима. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Также Нестерова должна будет выплатить 6,1 млн рублей штрафа. Ранее прокурор просил назначить ей 10 лет колонии 10 млн рублей штрафа.

Напомним, Нестерову обвинили в получении взятки суммой почти 5 млн рублей. Следствие установило, что экс-депутат получала средства от предпринимателей за доступ к исполнению соцзаказа в Красногвардейском районе. Нестерову задержали в 2016 году. Изначально ее обвиняли в мошенничестве, но позже дело переквалифицировали на статью о взятке.

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