Орешкин заявил об устойчивости рубля на фоне валют развивающихся стран Турции, Аргентины, Бразилии и других государств

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил об устойчивости рубля на фоне валют развивающихся стран. Соответствующее заявление он сделал во вторник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Орешкин сравнил рубль с валютами Турции, Аргентины, Индии, ЮАР и Бразилии. По словам министра, на их фоне рубль выглядит «очень устойчиво». Глава МЭР считает, что стабильность обеспечивают хорошая макроэкономическая ситуация, положительное сальдо текущего года, бездефицитный бюджет и умеренный внешний долг. Также положительно влияет механизм изъятия сверхдоходов.

Министр экономического развития назвал темпы роста экономики России «в принципе нормальными». Рост ВВП в I полугодии текущего года составил 1,6%, заявил Орешкин. Он отметил, что инвестиционная активность увеличилась на 3,2%.

Напомним, в августе-сентябре текущего года курс рубля упал. В начале сентября стоимость одного евро составила более 80 рублей. Это произошло впервые с апреля текущего года. Глава Минфина Антон Силуанов связал ослабление курса рубля с нестабильностью на рынках развивающихся стран.