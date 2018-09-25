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25.09.18 / 22:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полтавченко назвал Петербург одним из самых безопасных российских городов

Фото АБН

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко назвал Северную столицу одним из самых безопасных российских городов. Соответствующее заявление он сделал во вторник.

По словам Полтавченко, власти города оказывают поддержку спасательным службам. В частности, в прошлом году из городского бюджета выделили более 3,2 млрд рублей на нужны МЧС, отметил глава Петербурга.

Напомним, ранее Петербург попал в рейтинг 200 самых опасных городов мира. Северная столица заняла 199 строчку. Индекс преступности – 40,97. Максимальный индекс у Сан-Педро-Сула — 85,18.

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