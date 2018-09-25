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25.09.18 / 08:15 Новости / Россия и мир

Сооснователи Instagram объявили об уходе из проекта

Причины решения не уточняются

Исполнительный директор Instagram Кевин Систром и главный технический директор компании Майк Кригер решили покинуть проект. Сообщение об этом было опубликовано в блоге Instagram накануне.

В заявлении сказано, что Систром и Кригер готовы «перейти к следующей главе», но сначала планируют «немного отдохнуть». Причины ухода и дальнейшие планы стороны не раскрыли.

Добавим, Instagram был запущен в 2010 году как сервис обмена фотографий. Над его созданием работали Кевин Систром и Майк Кригер. В 2012 году сервис купил Facebook за $1 млрд. Газета The New York Times отмечает, что сооснователи Instagram решили покинуть проект во время кризиса соцсети. В частности, Facebook критикуют за неосторожное обращение с данными пользователей.

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