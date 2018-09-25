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25.09.18 / 12:10 Банки / Новости / Россия и мир

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 6,65%

В начала месяца она составляла 6,61%

Фото АБН

Во II декаде сентября средняя максимальная процентная ставка по вкладам в рублях топ-10 российских банков выросла до 6,65%. Об этом стало известно во вторник из материалов Центробанка РФ.

По данным регулятора, в начале месяца показатель составлял 6,61%. Добавим, ставка растет со II декады августа.

Напомним, ЦБ рассчитывает среднюю максимальную процентную ставку на основе мониторинга ставок десяти кредитных организаций. Это Сбербанк, ВТБ, «Россельхозбанк», «Газпромбанк», а также «Альфа-банк», «Бинбанк», «ФК Открытие», «Райффайзенбанк», «Промсвязьбанк» и «Московский кредитный банк». Показатель служит ориентиром для российского рынка вкладов.

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