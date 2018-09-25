США продадут Тайваню запчасти для военных самолетов на $330 млн

Госдеп США одобрил продажу Тайваню запчастей для и других военных самолетов на сумму $330 млн. Об этом во вторник сообщает Reuters.
В рамках сделки Тайвань должен получить детали для истребителей F-16, F-5 и транспортных самолетов С-130, а также для истребителей тайваньского производства. Китайские власти уже заявили, что сделка нанесет урон американо-китайскому сотрудничеству.
Отметим, остров Тайвань является объектом территориального спора между КНР и частично признанной республикой, контролирующей остров. В августе США приняли официальный военный бюджет на следующий год, который предусматривает оборонную помощь Тайваню. Китайские власти выразили протест относительно этих планов.
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