США продадут Тайваню запчасти для военных самолетов на $330 млн Оборонная помощь Тайваню входит в военный бюджет США на 2019 год

Госдеп США одобрил продажу Тайваню запчастей для и других военных самолетов на сумму $330 млн. Об этом во вторник сообщает Reuters.

В рамках сделки Тайвань должен получить детали для истребителей F-16, F-5 и транспортных самолетов С-130, а также для истребителей тайваньского производства. Китайские власти уже заявили, что сделка нанесет урон американо-китайскому сотрудничеству.

Отметим, остров Тайвань является объектом территориального спора между КНР и частично признанной республикой, контролирующей остров. В августе США приняли официальный военный бюджет на следующий год, который предусматривает оборонную помощь Тайваню. Китайские власти выразили протест относительно этих планов.