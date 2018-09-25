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25.09.18 / 20:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Total увеличила долю в «Новатэке» до 19,4%

Ранее было 18,9%

Фото АБН

Французская Total увеличила долю в «Новатэке» до 19,4%. Об этом во вторник сообщил руководитель Total Патрик Пуянне.

Total заплатила за долю $6,8 млрд, передает «Интерфакс» слова Пуянне. Он уточнил, что стоимость всего пакета составила $9,6 млрд. Доля Total составила 19,4% 18 сентября, передает RNS.

Отметим, ранее доля Total в «Новатэке» составляла 18,9%. Французская компания купила акции российской в 2011 году. Добавим, в начале сентября «Новатэк» обошел по капитализации «Газпром». Это произошло впервые за все время торгов акций компаний на бирже.

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