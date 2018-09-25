Total увеличила долю в «Новатэке» до 19,4% Ранее было 18,9%

Французская Total увеличила долю в «Новатэке» до 19,4%. Об этом во вторник сообщил руководитель Total Патрик Пуянне.

Total заплатила за долю $6,8 млрд, передает «Интерфакс» слова Пуянне. Он уточнил, что стоимость всего пакета составила $9,6 млрд. Доля Total составила 19,4% 18 сентября, передает RNS.

Отметим, ранее доля Total в «Новатэке» составляла 18,9%. Французская компания купила акции российской в 2011 году. Добавим, в начале сентября «Новатэк» обошел по капитализации «Газпром». Это произошло впервые за все время торгов акций компаний на бирже.