Смольный намерен убрать от Московского вокзала нелегальных таксистов Распоряжения даты МВД и комитету по транспорту

Смольный намерен убрать от Московского вокзала нелегальных таксистов. Соответствующее решение было принято на координационном совещании по обеспечению правопорядка Петербурга.

По итогам совещание был принят проект постановления, передает «Фонтанка». Согласно документу, власти Петербурга рекомендовали ГУ МВД по городу и Ленобласти активно принимаеть меры по недопущению нарушения ПДД в виде парковки и остановки транспорта в запрещенных местах около Московского вокзала. В частности, на площади Восстания, на Лиговском проспекте, Полтавской и Гончарной улицах. Усиление мер требуется в октябре-декабре текущего года.

Кроме этого, комитет по транспорту Петербурга должег провести профилактические мероприятия на привокзальной территории в течение 2018-2019 годов. Цель мероприятий – прекращение деятельности нелегальных междугородних перевозчиков и такси, у которых нет требуемых разрешений и лицензий.

Напомним, власти Петербурга пытаются бороться с нелегальными такси не первый год. Смольный обсуждал введение единого цвета для городского такси с 2015 года. В мае текущего года Законодательное Собрание внесли соответствующий законопроект. По документу, все городские такси предложено окрасить в белый цвет.