УФАС приостановило конкурсы на строительство велодорожек в Купчино Из-за трех жалоб, которые рассмотрят 28 сентября

УФАС по Петербурге приостановила торги на размещение велодорожек на юге Петербурга. Об этом в ведомстве сообщили во вторник.

Торги приостановили по причине жалоб, которые подало ООО «Стройком 888». УФАС рассмотрит три жалобы компании 28 сентября.

Отметим, правительство сформировало проект «Адресной программы развития сети велосипедных маршрутов в Петербурге на 2019-2021 годы», согласно которой в городе в течение трех лет должны появиться 122,1 км велодорожек. В текущем году новые велодорожки появятся в Петербурге только ближе к зиме из-за длительной процедуры согласования маршрутов, которая затягивает проектирование и создание объектов.