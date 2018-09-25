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25.09.18 / 19:54 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Совет директоров ВТБ одобрил покупку банка «Возрождение»

Более 85% ценных бумаг

Фото АБН

Совет директоров Банка ВТБ одобрил покупку банка «Возрождение». Об этом стало известно во вторник из опубликованных материалов ВТБ.

Банк ВТБ купит более 85% акций «Возрождения», сообщается в решении совета директоров. Там же отмечено, что покупку проведут по цене не выше определенной на основании отчета оценщика.

Кроме этого, совет директоров решил купить около 9,596% привилегированных именных акций «Возрождения». Это более 124 тыс. бумаг. Также ВТБ намерен приобрести не менее 14,9% обыкновенных акций в рамках обязательной оферты миноритарным акционерам банка.

Напомним, в августе ВТБ заключил меморандум о приобретении «Возрождения». Тогда в ВТБ сообщили, что намерены купить не менее 75% акций. Продавец – фонд Bonum Capital (Cyprus) LTD. Стороны планировали закрыть сделку в сентябре.

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