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26.09.18 / 20:08 Новости / Россия и мир / Экономика

Акции «Магнита» начали падать после объявления новой стратегии

На 4,15%

Акции «Магнита» начали падать после объявления новой стратегии. Об этом в среду вечером свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По фиксингу на 15:40 часов, стоимость акции составила 4165 рублей. В 19:58 часов, стоимость упала на 4,15% до 3992 рублей.

Напомним, ранее в среду гендиректор «Магнита» Ольга Наумова представила новую стратегию организации. Согласно стратегии, компания не будет развивать гипермаркеты. На месте семи больших магазинов «Магнит» планирует построить торговые центры. Добавим, ранее организация начала выкуп собственных акций.

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