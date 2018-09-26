Авиакомпания «Россия» осталась официальным перевозчиком «Зенита» еще на год Сумма контракта - 97,5 млн рублей

Футбольный клуб «Зенит» продлил спонсорский контракт с авиакомпанией «Россия», согласно которому последняя сохранит за собой статус «официального перевозчика» петербургского клуба. Об этом стало известно в среду.

Помимо этого, авиакомпания получила право указывать, что является официальным перевозчиком и глобальным партнером ФК, пишет «Интерфакс». В рамках контракта «Россия» также может использовать логотип «Зенита» и привлечь одного из игроков клуба категории не ниже «А» к участию в мероприятии в Петербурге.

В Сумма контракта составляет порядка 97,46 млн рублей. Добавим, договор рассчитан на июль 2018 – июнь 2019 года.

Отметим, «Зенит» и «Россия» сотрудничают с 2014 года. Как сообщается на сайте авиакомпании, за это время петербургская команда совершила 199 перелетов, посетив более 40 городов России и Европы.