Все новости

26.09.18 / 18:58 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа в красной зоне

Индекс Мосбиржи - 2427,29; РТС - 1160,78

биржа

Фото АБН

Московская биржа в среду закрылась в красной зоне. Индекс Мосбиржи упал на 0,69% до 2427,29 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,71% и составил 1160,78 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский рынок акций в среду корректируется. При этом, снижение сейчас не выглядит чрезмерным или избыточно эмоциональным. Скорее всего, инвесторы просто устали покупать, считает аналитик. Она уточнила, что все известные к этому моменту «бычьи» драйверы уже оказались отыграны и учтены в ценах. Индекс Мосбиржи формирует в последние дни «боковик» с границами 2415-2450 пунктов. Его границы вполне достаточны для того, чтобы удержать рублевый индикатор в спокойствии, пока не появятся основания для новых движений. Индекс РТС снижается более заметно и стремится к поддержке на 1160 пунктах. Если уровень будет пробит, «медведи» нацелятся на область 1150 пунктов. Бодрова считает, что рынок изрядно перекуплен и нуждается как минимум в техническом откате для возвращения к конструктивным колебаниям.

К вечеру рублевые пары почти перестали двигаться, отметила аналитик. Доллар США закрывает день в пределах 65,80-66,35 рублей, евро – в диапазоне 77,25-77,55 рублей. Все американские новости будут учитывать в ценах только в четверг утром.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,141 seconds.