Московская биржа в красной зоне Индекс Мосбиржи - 2427,29; РТС - 1160,78

Московская биржа в среду закрылась в красной зоне. Индекс Мосбиржи упал на 0,69% до 2427,29 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,71% и составил 1160,78 пунктов.

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский рынок акций в среду корректируется. При этом, снижение сейчас не выглядит чрезмерным или избыточно эмоциональным. Скорее всего, инвесторы просто устали покупать, считает аналитик. Она уточнила, что все известные к этому моменту «бычьи» драйверы уже оказались отыграны и учтены в ценах. Индекс Мосбиржи формирует в последние дни «боковик» с границами 2415-2450 пунктов. Его границы вполне достаточны для того, чтобы удержать рублевый индикатор в спокойствии, пока не появятся основания для новых движений. Индекс РТС снижается более заметно и стремится к поддержке на 1160 пунктах. Если уровень будет пробит, «медведи» нацелятся на область 1150 пунктов. Бодрова считает, что рынок изрядно перекуплен и нуждается как минимум в техническом откате для возвращения к конструктивным колебаниям.

К вечеру рублевые пары почти перестали двигаться, отметила аналитик. Доллар США закрывает день в пределах 65,80-66,35 рублей, евро – в диапазоне 77,25-77,55 рублей. Все американские новости будут учитывать в ценах только в четверг утром.