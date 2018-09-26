Бизнесмены Ленобласти теперь получают предупреждения вместо штрафов при первом выявлении нарушения Это первые итоги реформы контрольно-надзорной деятельности

Представители малого бизнеса положительно оценили замену штрафа на предупреждение при первом выявлении нарушения. О первых итогах реформы контрольно-надзорной деятельности рассказали в правительстве региона в среду.

Еще одним шагом к улучшению взаимодействия бизнеса и власти стало внедрение проверочных листов. Как уточнили в пресс-службе, в документе прописаны все аспекты проверки. Таким образом, бизнес заранее знает, на что необходимо обратить внимание, и может своевременно устранить нарушения.

Кроме того, были отменены плановые проверки бизнеса. По словам уполномоченной по правам предпринимателей Ленобласти Елены Рулевой, теперь только 10% обращений связаны с нарушениями в ходе проверок, тогда как раньше объем таких жалоб достигал 50%.

В правительстве отметили, что дальнейшим шагом к снижению административной нагрузки на представителей бизнеса станет проведение в Ленобласти единого дня отчетности. Инициатива уже одобрена губернатором региона Александром Дрозденко. Предполагается, что в этот день все контрольно-надзорные ведомства будут представлять бизнесу информацию об изменениях в требованиях к предпринимательской деятельности.