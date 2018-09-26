Эрмитаж нашел подрядчика для достройки фондохранилища в Приморском районе Сумма контракта - 262,57 млн рублей

ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой» выиграло конкурс на завершение работ по устройству свайного поля на площадке зданий производственной базы и фондохранилища Эрмитажа в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно в среду из материалов на сайте госзакупок.

Речь идет о продолжении третьей очереди, пятого этапа строительства на Школьной улице, 39А. Сумма контракта составляет порядка 262,57 млн рублей. Отметим, компания обошла в этом конкурсе ГК «Геоизол».

Напомним, в прошлом году Эрмитаж расторг контракт с «Мехстройтранс», который был заключен в 2015 году. Причина – отставание от графика работ. Музей потребовал вернуть порядка 850 млн рублей из аванса.