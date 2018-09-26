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26.09.18 / 11:57 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

ЗакС поддержал штрафы для навязчивых гадалок в метро

И попрошаек

Фото АБН

Законодательное Собрание Петербурга приняло в первом чтении законопроект о штрафах для гадалок, которые пристают к пассажирам метро. Документ народные избранники рассмотрели в среду, передает корреспондент АБН.

Авторами инициативы выступили «единороссы» Мария Щербакова и Денис Четырбок. Последний пожаловался, что его самого обманула в метро женщина, которая просила денег на лечение ребенка. Выйдя с ней на одной станции депутат обнаружил, что вместо ребенка у нее был резиновый пупс.

Законопроект устанавливает штраф от 4 до 5 тыс. рублей за «приставание в целях гадания». Отдельно устанавливаются штрафы за попрошайничество (так же от 4 до 5 тыс. Рублей) и за нелегальную торговлю. Наказание аз нее составит 3-5 тыс. рублей для физических лиц, 5-10 тыс. рублей для должностных лиц, 15-20 тыс. рублей для юридических лиц.

Наибольшие вопросы вызвал вопрос, будут ли штрафовать молодых людей за приставания к девушкам. Алексей Цивилев («Единая Россия») попросил коллег уточнить этот момент ко второму чтению законопроекта. А эсер Алексей Ковалев отметил, что продавце, который ходит по вагонам со своими товарами не пристает к гражданам, а просто предлагает купить свою продукцию. Таким образом, в законопроекте есть правовая неопределенность.

Депутат Денис Четырбок ранее уже неоднократно вносил запретительные инициативы. Так, он запрещал курение кальянов в ресторанах (при этом штрафы предназначены для курильщиков, а не заведений), боролся с продажей вейпов и энергетиков несовершеннолетним и запрещал жить котам в подвалах жилых домов. Последнюю инициативу критики в соцсетях назвали «лоббированием интересов петербургских крыс».

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