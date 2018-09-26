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26.09.18 / 16:57 Новости / Россия и мир / Экономика

Госдума одобрила во втором чтении пенсионную реформу

«За» проголосовали 326 депутатов, «против» - 59 депутатов

Фото АБН

Госдума одобрила законопроект об изменении пенсионного возраста во втором чтении. Голосование прошло в среду.

Проект закона поддержали 326 депутатов, 59 парламентариев выступили против, один воздержался. Ко второму чтению законопроекта представили на рассмотрение 324 поправки. Однако комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал принять только предложенные президентом поправки. Все предложения Владимира Путина были единогласно одобрены депутатами.

Отметим, реформа предполагает постепенное повышение пенсионного возраста пенсию мужчин до 65 лет, а женщин – до 63 лет. В первом чтении законопроект по реформе одобрили в июле. А в конце августа президент предложил ряд смягчающих реформу поправок. В частности, предлагается уменьшить возраст выхода на пенсию у женщин до 60 лет, а многодетным матерям позволить выходить на пенсию досрочно. Также Путин предложил меры поддержки для лиц предпенсионного возраста. В их числе — увеличение пособия по безработице и ответственность работодателей за увольнение таких сотрудников.

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