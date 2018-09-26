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26.09.18 / 12:46 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Спикер ЗакСа Макаров сочувствует осужденному депутату Нестеровой

"Это личная трагедия Светланы Николаевны"

Фото АБН

Спикер Законодательного Собрания Петербурга Вячеслав Макаров сочувствует осужденной на 5 лет экс-депутату Светлане Нестеровой. Об этом он заявил журналистам в среду, передает корреспондент АБН.

«Это личная трагедия Светланы Николаевны. Если кто-то хочет от меня чего-то кроме слов сочувствия, то этого не будет», — сказал спикер. Он добавил, что он волнуется за здоровье Нестеровой. При этом Макаров не стал отвечать на вопрос, будет ли пересмотрен бюджетный процесс после дела Нестеровой.

Напомним, во вторник суд приговорил экс-депутата к пяти годам колонии и штрафу в 6,1 млн рублей. Он признал ее виновной в получении взятки. Речь шла о получении денег от руководителя НКО в Красногвардейском районе Петербурга. Нестерова обеспечивала получение организацией субсидий из городского бюджета в обмен на откат в 20%.

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