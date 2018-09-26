В Кронштадте демонтировали для реставрации мост через канал дока Петра Великого Капремонт начали в середине августа

В Кронштадте демонтировали для капремонта старейший мост – мост через канал дока Петра Великого. Об этом в среду сообщили в администрации Кронштадтского района.

Два автокрана перенесли мост на проезжую часть Макаровской улицы. Ранее там соорудили временную площадку для капремонта моста, пишет ТАСС. Из-за реставрации моста в городе поменяли маршруты движения общественного транспорта.

Отметим, мост был построен в 1854-1856 году. Материал, из которого сделана переправа – корабельная сталь. Длина моста 36 м, ширина – 8 м. Мост закрыли на ремонт с середины августа до мая 2019 года. Для пешеходов будет сооружен понтонный мост.