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26.09.18 / 20:22 Новости / Петербург и Ленобласть

В Кронштадте демонтировали для реставрации мост через канал дока Петра Великого

Капремонт начали в середине августа

В Кронштадте демонтировали для капремонта старейший мост – мост через канал дока Петра Великого. Об этом в среду сообщили в администрации Кронштадтского района.

Два автокрана перенесли мост на проезжую часть Макаровской улицы. Ранее там соорудили временную площадку для капремонта моста, пишет ТАСС. Из-за реставрации моста в городе поменяли маршруты движения общественного транспорта.

Отметим, мост был построен в 1854-1856 году. Материал, из которого сделана переправа – корабельная сталь. Длина моста 36 м, ширина – 8 м. Мост закрыли на ремонт с середины августа до мая 2019 года. Для пешеходов будет сооружен понтонный мост.

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