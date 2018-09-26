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26.09.18 / 15:46 Новости / Россия и мир / Экономика

Оборотные штрафы за недолив бензина могут ввести в РФ в 2019 году

С января или с середины года

Денис МантуровГоскомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила законопроект о введении оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС. Их могут ввести с января 2019 года, сообщил в среду глава Минпромторга Денис Мантуров.

В ближайшее время законопроект внесут в правительство, а затем в Госдуму. Мантуров подчеркнул, что потребуется время для переходного периода. «Думаю, что с января 2019 года будет введен или возможно — с середины следующего года», — цитирует министра ТАСС.

Напомним, в июле Федерация автовладельцев России сообщала о массовом недоливе топлива на российских АЗС. Это произошло после проверок более трех десятков автозаправочных станций. По результатам исследования, порядка 76% АЗС на тот момент недоливали бензин. Позже результаты проверок подвергли критике в Независимом топливном союзе.

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