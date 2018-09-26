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26.09.18 / 15:47 Новости / Петербург и Ленобласть

Станция метро «Пионерская» уже час закрыта для пассажиров

Опять из-за «бесхоза»

Станция «Пионерская» («синяя» ветка) закрыта на вход и выход уже около часа. Пассажиры не могут воспользоваться станцией в среду.

Станцию закрыли в 14:42 по московскому времени. Причина – оставленный без присмотра предмет.

Обновление: В 16:06 станция «Пионерская» открыта.

Добавим, в среду депутаты ЗакСа Петербурга приняли в первом чтении законопроекты о штрафах для гадалок, попрошаек и незаконную торговлю. Размер штрафов установили от 3 до 20 тыс. рублей. Кроме того, парламентарии поддержали идею штрафовать музыкантов, которые играют в метрополитене.

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