В центре Петербурга семибалльные пробки Особенно страдает Петроградская сторона

В центре Петербурга из-за непогоды образовались семибалльные пробки. Такие данные в среду предоставил сервис «Яндекс.Карты».

Со скоростью 7 и менее км/ч движется Невский проспект на участке от Садовой улицы до моста Александра Невского. Только до 3 км/ч двигаются автомобили по Каменноостровскому проспекту.

Затруднено движение по Синопской набережной от моста Александра Невского до Большеохтинского.

Отметим, в среду в Петербурге плохая погода. Дует сильный ветер, синоптики обещали, что возможны порывы до 20 м/с. Также весь день идет дождь. Кроме того, в среду на дамбе Петербурга объявили угрозу наводнения и закрыли створы защитного сооружения.