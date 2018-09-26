Все новости

26.09.18 / 20:34 Новости / Петербург и Ленобласть

В центре Петербурга семибалльные пробки

Особенно страдает Петроградская сторона

В центре Петербурга из-за непогоды образовались семибалльные пробки. Такие данные в среду предоставил сервис «Яндекс.Карты».

Со скоростью 7 и менее км/ч движется Невский проспект на участке от Садовой улицы до моста Александра Невского. Только до 3 км/ч двигаются автомобили по Каменноостровскому проспекту.

Затруднено движение по Синопской набережной от моста Александра Невского до Большеохтинского.

Отметим, в среду в Петербурге плохая погода. Дует сильный ветер, синоптики обещали, что возможны порывы до 20 м/с. Также весь день идет дождь. Кроме того, в среду на дамбе Петербурга объявили угрозу наводнения и закрыли створы защитного сооружения.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.