В центре Петербурга семибалльные пробки

В центре Петербурга из-за непогоды образовались семибалльные пробки. Такие данные в среду предоставил сервис «Яндекс.Карты».
Со скоростью 7 и менее км/ч движется Невский проспект на участке от Садовой улицы до моста Александра Невского. Только до 3 км/ч двигаются автомобили по Каменноостровскому проспекту.
Затруднено движение по Синопской набережной от моста Александра Невского до Большеохтинского.
Отметим, в среду в Петербурге плохая погода. Дует сильный ветер, синоптики обещали, что возможны порывы до 20 м/с. Также весь день идет дождь. Кроме того, в среду на дамбе Петербурга объявили угрозу наводнения и закрыли створы защитного сооружения.
113 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.