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26.09.18 / 18:08 Новости / Политика / Россия и мир

Путин сменил губернаторов Астраханской области и Кабардино-Балкарской Республики

они сами попросили

Президент России Владимир Путин сменил губернаторов Астраханской области и Кабардино-Балкарской Республики. Соответствующее решение глава государства озвучил в среду.

По словам Путина, бывший глава Астраханской области Александр Жилкин «давно уже работает» и попросил перевести его на другую работу. Президент предложил стать временно исполняющим обязанности губернатора Астраханской области Сергею Морозову. Он согласился.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков также попросил Путина перевести его на новое место работы в Москву по семейным обстоятельствам, заявил президент. Глава государства предложил занять освободившуюся должность Казбеку Кокову. Последний согласился на предложение.

Отметим, в настоящий момент Морозов является замруководителя Федеральной таможенной службы. Жилкин был главой Астраханской области с 2004 года. Юрий Коков руководил Кабардино-Балкарской Республикой с 2014 года.

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