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26.09.18 / 19:49 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге отремонтируют фасад здания генконсульства Италии

Окончание работ запланировали на 15 октября

В Петербурге отремонтируют фасад здания генконсульства Италии, а также ряда других объектов. Об этом в среду сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Леса у генконсульства разрешили установить еще 18 сентября. Ремонт продлится до 15 октября. Ремонту подлежит фасад здания на Театральной площади, 10, лит. А.

Всего за прошедшую неделю ГАТИ выдала 12 ордеров на установку строительных лесов для проведения работ по ремонту фасадов зданий. В их числе дом на Лермонтовском проспекте, 24 по заявке Мариинского театра (срок до 30 мая 2019 года) и дом на Лифляндской улице, 12 по заявке парка «Екатерингоф» (срок до 30 апреля 2019 года).

Ранее в сентября КГИОП проверил ход ремонта фасадов 76 исторических зданий. Тогда в Смольном сообщали, что всего в Петербурге в настоящее время ремонтируют 257 фасадов, из них 73 являются объектами культурного наследия. Дефекты нашли на 11 фасадах. Все замечания пообещали устранить до завершения работ.

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