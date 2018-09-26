Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения госзакупок Банк уже интегрировался со всеми аккредитованными электронными площадками

Сбербанк запустил сервис по открытию спецсчетов для госзакупок. Об этом в компании сообщили в среду.

С 1 октября средства для обеспечения заявок на участие в электронных торгах нужно будет вносить в спецсчета в уполномоченных банках. По словам зампредправления компании Анатолия Попова, банк уже интегрировался со всеми аккредитованными электронными площадками. Клиентам нужно только подписать заявление через удаленный канал. Для этого нужно воспользоваться сервисом электронного документооборота E-invoicing.

Отметим, с 1 января государственные и муниципальные закупки будут проводиться только в электронном виде. Минфин отобрал восемь торговых площадок и 18 кредитных организаций в качестве операторов электронных площадок и банков для участия в госзакупках. В их числе оказались «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», «Единая электронная торговая площадка», «Российский аукционный дом», «ТЭК — Торг», «Электронные торговые системы», «Сбербанк — Автоматизированная система торгов», «РТС — тендер», «Электронная торговая площадка ГПБ», а также «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа», а также 18 кредитных организаций, включая Сбербанк.