Смольный на полгода сдвинул сроки подготовки документации для скоростного трамвая до Колпино А еще Албин попросил подумать, как привлечь в проект инвестиции, хотя концессионер на проекте уже есть

В Смольном решили перенести на полгода вперед сроки подготовки проектной документации для скоростного трамвая до Колпино. Ранее документацию собирались подготовить к 30 июня 2019 года, теперь срок – декабрь 2019 года, сообщили в среду в аппарате вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

В соответствии с существующим в настоящий момент планом мероприятий выполнение изыскательских работ завершится в апреле 2019 года, привязка объекта повторного применения к выделенному земельному участку с получением заключения экспертизы по проектно-сметной документации – в декабре 2019 года.

При этом Албин поручил рассмотреть возможность сокращения сроков проектирования с возможным завершением работ на три-четыре месяца раньше срока. Этому должно поспособствовать то, что новое трамвайное депо создадут с учетом уже существущего проекта депо для Красногвардейского района.

Проектную документацию по строительству разрабатывает ООО «ГеоКад». Албин поручил пригласить представителей «ГеоКада» и субподрядчиков на следующее совещание по проекту.

Также вице-губернатор поручил комитету по инвестициям проработать помимо концессионной иные формы привлечения инвестиций для реализации проекта создания линии скоростного трамвая. Напомним, ранее концессионером трамвая до Колпино стала компания «Ренейссанс Констракшн», которая строит «Лахта центр».

Отметим, планируется, что это будет первая линия скоростного трамвая в России. Она пройдет от почти готовой станции метро «Южная» («Шушары») до города Колпино. Протяженность проектируемой трамвайной линии составит 12,7 км. Предельный пассажиропоток на трамвайной линии — порядка 35,4 тыс. человек в сутки. На ПМЭФ-2018 инвестиции в проект оценили в 20 млрд рублей.