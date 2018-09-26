Собчак не исключила участия в выборах губернатора Петербурга Ее участие в выборах будет зависеть от партийных договоренностей

Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак не исключила возможности участия в выборах губернатора Петербурга. Об этом она сообщила во вторник на открытии отделения «Партии перемен» в Москве.

По ее словам, ее участие в выборах будет зависеть от партийных договоренностей и целесообразности такого шага. «В Санкт-Петербурге мне кажется очень важным не повторить ситуацию Москвы и сделать так, чтобы был один объединённый оппозиционный кандидат, который действительно сможет конкурировать с Полтавченко», — цитирует Собчак РИА «Новости».

Отметим, выборы губернатора Петербурга пройдут в 2019 году. Ранее стало известно, что действующий градоначальник Георгий Полтавченко уже определился с участием в них. Он решил баллотироваться на третий срок и нашел поддержку в руководстве страны.