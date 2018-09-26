Топилин: число безработных в России достигло рекордно низкого уровня 3,5 млн человек

Число безработных россиян упало до рекордно низкого уровня. Об этом в среду сообщает глава Минтруда Максим Топилин.

В настоящий момент количество безработных россиян составляет 3,5 млн человек, передает ТАСС. «У нас дефицит на рынке труда», — добавил Топилин.

Напомним, ранее в Минтруде сообщали, что численность официально зарегистрированных безработных в России в августе составила 658,6 тыс. человек. В министерстве отметили, что низкий уровень безработицы, в частности, связан с дефицитом кадров, вызванным демографической ямой 1990-х годов.