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26.09.18 / 16:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Топилин: число безработных в России достигло рекордно низкого уровня

3,5 млн человек

Число безработных россиян упало до рекордно низкого уровня. Об этом в среду сообщает глава Минтруда Максим Топилин.

В настоящий момент количество безработных россиян составляет 3,5 млн человек, передает ТАСС. «У нас дефицит на рынке труда», — добавил Топилин.

Напомним, ранее в Минтруде сообщали, что численность официально зарегистрированных безработных в России в августе составила 658,6 тыс. человек. В министерстве отметили, что низкий уровень безработицы, в частности, связан с дефицитом кадров, вызванным демографической ямой 1990-х годов.

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