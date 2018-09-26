«Унисто Петросталь» продала склад возле метро «Московские ворота» для достройки проблемных ЖК Сумма сделки не разглашается

ГК «Унисто Петросталь» продала склад возле станции метро «Московские ворота» в Петербурге, средства от продажи пойдут на достройку домов и решение проблем с дольщиками. Об этом в среду пишет «Деловой Петербург».

Издание уточняет, что речь идет о складском объекте класса В общей площадью около 2 тыс. кв. м. Склад был построен в 2015 году и оборудован доками.

Сумма сделки и сфера деятельности покупателя не сообщаются. Брокером стала компания IPG.Estate.

Добавим, летом 2018 года топ-менеджмент «Унисто Петросталь» принял антикризисную программу. Она направлена на решение проблемы задержки сдачи корпусов в ЖК «Тридевяткино царство» и в ЖК «Чудеса света». Чтобы завершить строительство, компания решила продать часть активов. Склад возле метро «Московские ворота» стал первым из них, уточняет «ДП». На продажу также выставлены участок возле Колтушей, стройкомбинат «Муринский» и несколько торговых и складских объектов.