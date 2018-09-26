Суд Татарстана признал «ВИМ-Авиа» банкротом Оно было преднамеренным

Арбитражный суд Татарстана признал «ВИМ-Авиа» банкротом. Соответствующее решение принято на заседании в среду.

Суд ввел в отношении авиакомпании конкурсное производство, передает ТАСС. Его срок составляет четыре месяца.

Временная управляющая «ВИМ-авиа» Мария Булатова заявила, что в работе компании были установлены признаки преднамеренного банкротства. Она отметила, что спорные сделки совершали в течение трех лет на общую сумму в сотни млн рублей. Булатова уточнила. Что все материалы переданы в Следственный комитет.

Напомним, «ВИМ-Авиа» прекратил работу осенью 2017 года. Причина – многомиллиардные долги. На прошлой неделе Булатова заявила, что финансовое оздоровление организации осуществить невозможно. По ее словам, задолженность «ВИМ-Авиа» составила 329 млн рублей.