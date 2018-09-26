Число жалоб на банки в августе снизилось на 7,5% Число жалоб на некредитные финансовые организации уменьшилось на 6%

В августе в Банк России поступило на 7,5% меньше жалоб на кредитные организации, чем в июле. Об этом в среду сообщает ЦБ.

Общее число жалоб составило 19,2 тыс., где жалобы на банки составляют более половины от общего количества обращений. Число жалоб на некредитные финансовые организации при этом тоже снизилось. Их стало на 6% меньше, чем в прошлом месяце. Среди них большую часть обращений занимают жалобы на страховщиков.

Добавим, ранее регулятор сообщал о решении снизить требования к небольшим страховым компаниям к 2022 году. Для них планируют снизить периодичность предоставления ряда форм отчетности. ЦБ решил дифференцировать требования к корпоративному управлению, в зависимости от категории компании.