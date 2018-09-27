В Минфине появился департамент по борьбе с санкциями И.о. главы департамента стал Дмитрий Тимофеев

В Минфине заработал департамент по противодействию западным санкциям. Об этом в четверг сообщили в ведомстве.

Временно исполняющим обязанности директора департамента назначили бывшего инвестиционного аналитика Дмитрия Тимофеева. В штате будут числиться 35 человек, создание департамента при этом не увеличит общий размер штата министерства.

Напомним, о создании нового подразделения в апреле заявил министр финансов Антон Силуанов. Это случилось после введения США антироссийских санкций. По словам Силуанова, новый орган нужен для поддержки постоянных контактов и связей с попавшими в сложную ситуацию компаниями.