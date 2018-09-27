«Система централизованного теплоснабжения с точки зрения надежности — это катастрофа»

С начала недели в Петербурге идет периодическое протапливание, а к концу недели в городе, вероятнее всего, начнется отопительный сезон. В преддверии горячего для всех теплоэнергетиков времени АБН поговорил с президентом ГК «Городской центр экспертиз» Александром Москаленко о том, что беспокоит всех — о трубах и авариях.

Зачем энергетики вообще прибегают к периодическому протапливанию? Почему нельзя сразу взять и включить отопление?

На самом деле, можно и сразу включить! Это вопрос, если хотите, здравого смысла и энергосбережения. Погода у нас тоже не сразу рывком на мороз уходит, а постепенно. И мы начинаем подтапливать соцобъекты, детские сады, школы и постепенно запускаем всю систему. Нет смысла запускать отопление сразу во всех домах – если мы затопим батареи, люди будут задыхаться. Второе – действительно, любая сложная техническая система требует постепенного запуска. Надо следить, не произойдет ли авария. Одно дело — всякие исследования и испытания, а другое дело – как система поведет себя, так сказать, в бою. Происходит расширение труб, перемещение скопившихся масс.

Насколько вообще эффективна наша система отопления?

Избранная нами в Петербурге и России система отопления с точки зрения надежности плоха. Построены тепловые сети, вроде все красиво, по трубе бежит горячая вода, бери — не хочу. Но масштаб становится губительным. Трубы железные, они корродируют. В защиту Петербурга и России скажу: такие сложности не только у нас, точно такие же проблемы есть в Париже, Стокгольме, в Нюрнберге. Эта система, казавшаяся эффективной, со временем дает сбои. И с течением времени ей становится все хуже и хуже. Тем более в Петербурге, где вода агрессивна и разъедает металл. Принятый норматив по сроку службы трубы – 25 лет. Однако де-факто труба может стоять 10, максимум 15 лет. Специалисты считают, что в Петербурге, чтобы поддерживать в нормальном состоянии систему, нужно в год перекладывать 400-500 км труб. А чтобы поменять хотя бы 50 км, требуется порядка 3 млрд рублей. Согласно инвестиционным планам трех крупнейших теплоэнергетических компаний города, они ежегодно способны менять 200-250 км, то есть половину от требуемых объемов. А у нас всего порядка 5 тыс. км труб. И вот если менять хотя бы десятую их часть… Это при условии нынешнего состояния, а сеть у нас постоянно расширяется. Ставим новый квартал – сразу ставим свою котельную.

А какие альтернативы?

Повторюсь, система централизованного теплоснабжения с точки зрения надежности — ну просто катастрофа. Гораздо выгоднее делать локальное отопление. В этом случае к дому подходит одна-единственная труба — газовая. А она редко корродирует так, чтобы происходили крупные аварии. Многие чиновники в своих выступлениях говорят о нехватке средств сейчас на ремонт труб. Так их и не хватит! Даже если мы изыщем колоссальный объем средств и всю сеть переложим. Ура! Мы несколько лет, наверное, будем жить без аварий. Но через 10-15 лет все вернется на круги своя. Соответственно, требуется революция – например, поменять всю сеть. Но те же пластиковые трубы имеют свои минусы, и все, опять же, дорожает. Либо мы уходим от централизованного теплоснабжения. Тут нужно все заново создать, что вновь недешево: либо людей учить, либо делать автоматизированную систему. Чтобы революционно все изменить, требуется такой объем средств… Порядка 3 трлн рублей, я как-то подсчитывал.

По вашим оценкам, в последние годы у нас стало больше или меньше аварий на теплосетях? Есть ли улучшения в работе теплоснабжающих организаций?

Смотрите, чистая математика. Весной в Смольном назвали, кто стал лидером по количеству аварий за прошлый сезон. У «Теплосети» количество аварий выросло на 13%, у «Петербургтеплоэнерго» — наоборот, снизилось на 19%, а у ГУП «ТЭКа» снизилось на 6%. Так вот, 6% — это изменения в пределах статистической погрешности. У «Петербургтеплоэнерго», ничего не скажешь, хорошие результаты. Но у «Теплосети» количество аварий выросло, а ведь это ровно половина наших сетей. Так что с точки зрения математики у нас увеличивается количество аварий. И по России по количеству аварий на теплосетях Петербург — в числе лидеров. В прошлом году в Питере порядка 2,5 тыс. домов попадали под аварийные отключения тепла, и Красносельский район – лидер с 1,3 тыс. домов. Это же колоссальные цифры.

А существует ли какой-то способ изменить существующую систему испытаний теплосетей?

Есть интересное наблюдение. У «Газпрома», например, количество труб, особенно большого диаметра, в разы больше, чем тепловых труб в Петербурге. И «Газпром» на диагностику состояния своих труб тратит порядка 8 млрд рублей ежегодно. «Газпром» модернизировал трубы, чтобы наблюдать за их состоянием. В трубах делают приемные камеры, туда пускают снаряд, эндоскоп, который все осматривает. Делают электрохимзащиту, чтобы снизить воздействие разности потенциалов. И в результате аварии у них происходят очень редко. А у нас все по старинке: останавливаем проток горячей воды и занимаемся контролем, восстановлением и прочее. Еще один способ, не самый плохой – опрессовка, когда холодной водой дают давление большее, чем в последующей эксплуатации. А вот если систему переделать, то можно исследовать другими способами. Если мы просто поменяем трубы, нам придется делать то же самое, что и сейчас. Систему нужно заранее технически приспосабливать под другие способы контроля. А еще есть такое понятие, как организация процессов, и с этим тоже могут быть сложности. Но вообще, конечно, и сейчас компании ведут модернизацию. Хотя «Водоканал» теплоэнергетиков опережает. Но и у них реакция быстрая и на большие, резонансные аварии, и на малые. Культура работы, на мой взгляд, поменялась: реагируют побыстрее, вдумчивее работают. Но масштабы таковы, что все равно не поспевают за разрушением сложной системы.

Вопросы задавала Елена Васильева / АБН