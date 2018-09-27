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27.09.18 / 17:10 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд обязал отремонтировать здания Офицерской воздухоплавательной школы по заявлению КГИОП

И назначил структуре Минобороны штраф за ненадлежащее содержание объектов

фото: КГИОП

Здания Офицерской воздухоплавательной школы на Парковой ул. в Петербурге отремонтируют по решению суда. Об этом в четверг сообщает КГИОП.

Московский районный суд признал виновным ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ в ненадлежащем содержании принадлежащих ему зданий — они признаны объектами культурного наследия. В связи с этим суд назначил управлению штраф в размере 400 тыс. рублей и обязал отремонтировать здания.

Добавим, в Петербурге начинают первую комплексную реставрацию памятника Николаю I на Исаакиевской площади. В четверг власти сообщили, что территория вокруг сооружения на время реставрации будет креативно оформлена. Реставрационные работы планируют закончить в 2020 году.

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