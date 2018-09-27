Родившая в петербургском метро женщина отказалась от ребенка У нее уже есть двое детей, в их отношении она лишена родительских прав

Родившийся в петербургском метро ребенок остался без матери. Об этом в четверг сообщает уполномоченный по правам ребенка в Петербурге.

Сообщается, что женщину побудили к такому решению жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем. У нее уже есть двое детей, но в их отношении женщина лишена родительских прав.

Ребенка накануне выписали из родительского дома. Сейчас он находится в одной из городских больниц. В ближайшее время будет решаться вопрос о его дальнейшем устройстве.

Напомним, 23 сентября на станции «Технологический институт» сотрудники метрополитена приняли роды у пассажирки. Медики сообщили, что роды прошли хорошо, и здоровью новорожденного ничего не угрожает. Позже администрация подземки сообщала, что малышу планируют вручить памятный знак. Также наградить планировали принимавших роды сотрудниц метрополитена.