Родившая в петербургском метро женщина отказалась от ребенка

Родившийся в петербургском метро ребенок остался без матери. Об этом в четверг сообщает уполномоченный по правам ребенка в Петербурге.
Сообщается, что женщину побудили к такому решению жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем. У нее уже есть двое детей, но в их отношении женщина лишена родительских прав.
Ребенка накануне выписали из родительского дома. Сейчас он находится в одной из городских больниц. В ближайшее время будет решаться вопрос о его дальнейшем устройстве.
Напомним, 23 сентября на станции «Технологический институт» сотрудники метрополитена приняли роды у пассажирки. Медики сообщили, что роды прошли хорошо, и здоровью новорожденного ничего не угрожает. Позже администрация подземки сообщала, что малышу планируют вручить памятный знак. Также наградить планировали принимавших роды сотрудниц метрополитена.
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