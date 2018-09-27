Московская биржа закрылась на повышении индексов Индекс Мосбиржи - 2 474,57, РТС - 1 187,88

В четверг торги на Московской бирже закрылись а плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 1,95% и составил 2 474,57 пунктов, а индекс РТС достиг 1 187,88 пунктов, прибавив 2,33%.

По мнению Тимура Нигматуллина, аналитика «Открытие Брокер», поддержку покупателям оказал позитивный внешний фон: американский S&P 500 к вечеру прибавлял 0,52%, а общеевропейский STOXX 600 подрастал на 0,37%. В скором времени стартует ожидаемо позитивный сезон корпоративных отчетностей. В США котировки Apple растут на 2,2% – компания значительно повысила цены на новые IPhone.