Московская биржа закрылась на повышении индексов

В четверг торги на Московской бирже закрылись а плюсе. Индекс Мосбиржи вырос на 1,95% и составил 2 474,57 пунктов, а индекс РТС достиг 1 187,88 пунктов, прибавив 2,33%.
По мнению Тимура Нигматуллина, аналитика «Открытие Брокер», поддержку покупателям оказал позитивный внешний фон: американский S&P 500 к вечеру прибавлял 0,52%, а общеевропейский STOXX 600 подрастал на 0,37%. В скором времени стартует ожидаемо позитивный сезон корпоративных отчетностей. В США котировки Apple растут на 2,2% – компания значительно повысила цены на новые IPhone.
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