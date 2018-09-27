В Петербурге представили концепцию расширения музея Достоевского Но решения о передаче земельного участка на месте сквера пока нет

В Петербурге представили концепцию расширения литературно-мемориального музея Достоевского. О ней рассказал архитектор проекта Евгений Герасимов, гендиректор бюро «Герасимов и партнеры» и член совета благотворительного фонда «Петербург Достоевского».

Герасимов подчеркнул, что его мастерская работает на проекте бесплатно. «Для нас это тоже благотворительный проект», — отметил он. Евгений Герасимов рассказал, что в настоящий момент музею не хватает площадей. «Бухгалтерия сидит в кухне, а рядом с гардеробом нет туалета», — посетовал архитектор. Представляя концепцию, он отметил, что мемориальная часть музея останется неизменной. «Разве что кухню сделаем кухней», — сказал он.

Герасимов напомнил, что ранее фонд «Петербург Достоевского» уже выкупил одну из квартир в доме в Кузнечном переулке. В планах авторов проекта выкупить еще две квартиры — на третьем и четвертом этажах. Однако, по словам Герасимова, покупка этих квартир не решит проблем музея, так как на верхних этажах планируют разместить фондохранилища. В настоящий момент научные сотрудники музея «сидят друг у друга на головах», сказал Герасимов. По мнению архитектора, главная проблема музея — на первом этаже, где располагаются вход и гардероб.

Фонд претендует на соседнюю территорию Кузнечного переулка, в настоящий момент занятую сквером. Однако Герасимов заявил, что полноценным сквером эта территория не является, потому что там нет скамеек, а используется она студентами экономического университета «как курилка». По мнению Герасимова, то, что этот участок «зарос травой и кустами», не делает его сквером. На этой территории паркуются автомобили, а торговцы продают квашеную капусту и носки, рассказал Герасимов. Он также напомнил, что фонд «Петербург Достоевского» предложил администрации Центрального района благоустроить зеленую территорию аналогичной площади (40 кв. м) в другом месте. «Поставить фонари, лавки, сделать благоустройство», — пояснил Герасимов. В качестве примера он привел эспланаду от Свечного переулка до Разъезжей улицы по улице Достоевского.

Что касается внешнего вида музея, то это, по задумке архитекторов бюро Герасимова, будет не «здание из стекла и бетона», а здание из гранита разной толщины и разной обработки с элементами из патинированной меди. Согласно идеям авторов проекта, пристройка не будет мешать перспективе Кузнечного переулка, а пройдет стык в стык с существующими домами.

В новом здании авторы концепции хотят разместить современный театральный зал и лекционные залы, кафе, новый выставочный зал, а также сделать открытое пространство на верхнем этаже. Также они планируют расширить гардероб и холл музея. Кроме того, представители фонда «Петербург Достоевского» акцентируют внимание на том, что музей станет доступен для маломобильных категорий граждан — так, в здании должен появиться лифт. Однако вопрос о том, как маломобильные граждане будут попадать в мемориальную квартиру, пока не решен, признался Евгений Герасимов. На вопрос корреспондента АБН о том, почему под лифт нельзя переоборудовать черную лестницу дома, архитектор ответил, что ее габариты будут недостаточны.

Напомним, в апреле этого года Законодательное собрание Петербурга вывело из зон зеленых насаждений общего пользования территорию, прилегающую к дому 2/5 по Кузнечному переулку. Летом фонд «Петербург Достоевского» и правительство города подписали соглашение о строительстве нового здания музея Достоевского. Объем инвестиций в проект тогда оценили в 650 млн рублей. Однако пока что участок не передали фонду.