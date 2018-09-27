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27.09.18 / 16:15 Новости / Россия и мир

ФСБ провела обыски в Госстройнадзоре Перми

Обыски связаны со строительством манежа «Пермь Великая»

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели обыски в инспекции государственного строительного надзора. Об этом в четверг сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Сообщается, что выемку документов провели в рамках уголовного дела по факту превышения должностных полномочий. Также в статусе свидетеля был допрошен глава инспекции Василий Билоус. Сотрудники правоохранительных органов проверяли возможные нарушения использования бюджетных средств при вводе в эксплуатацию нескольких объектов, в частности, манежа «Пермь Великая». Манеж начали возводить в 2015 году, но срок сдачи объекта много раз переносили. Стоимость строительства оценивалась в 1,3 млрд рублей, из которых 644 млн рублей – средства федерального бюджета, остальные – регионального.

Добавим, ранее полицейские провели обыск в администрации города Троицк в Челябинской области. Сообщалось, что сотрудников интересовали три городских управления: по капитальному ремонту, муниципальной собственности и финансовое. Также аналогичные мероприятия проводились ранее в администрации Иркутской области. Там причиной проверок и изъятия документов стало возможное нарушение антикоррупционного закона.

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