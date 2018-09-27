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27.09.18 / 11:08 Новости / Петербург и Ленобласть

Эксперт: Революция в системе отопления в Петербурге может стоить порядка 3 трлн рублей

Если менять, например, на локальное отопление

Революционные изменения в отопительной системе Петербурга могут обойтись в порядка 3 трлн рублей. Об этом в интервью АБН сообщил президент ГК «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко.

«Система централизованного теплоснабжения с точки зрения надежности — просто катастрофа. Гораздо выгоднее делать локальное отопление. В этом случае к дому подходит одна-единственная труба — газовая. А она редко корродирует так, чтобы происходили крупные аварии. <…> Требуется революция – например, поменять всю сеть. Но те же пластиковые трубы имеют свои минусы, и все, опять же, дорожает. Либо мы уходим от централизованного теплоснабжения. Тут нужно все заново создать, что вновь недешево: либо людей учить, либо делать автоматизированную систему. Чтобы революционно все изменить, требуется такой объем средств… Порядка 3 трлн рублей», — отметил эксперт.

Напомним, на этой неделе в Петербурге может начаться отопительный сезон. Соцобъекты и некоторые дома уже перешли на периодическое протапливание. Официально отопительный сезон начинается после того, как температура воздуха держится ниже 8 градусов по Цельсию.

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