В Ленобласти отопительный сезон начнется до 1 октября Периодическое протапливание в ряде районов началось 24 сентября

В Ленинградской области отопительный сезон начнется до 1 октября. Об этом в четверг сообщили в администрации региона.

«Решение о протапливании принимают администрации городских и сельских поселений в зависимости от среднесуточной температуры воздуха с учетом обращений от жителей», – рассказал в четверг заместитель председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Александр Клецко. Готовность объектов ТЭК и ЖКХ составляет почти 100%.

Напомним, с 24 сентября периодическое протапливание началось в шести муниципальных районах — Гатчинском, Кировском, Всеволожском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тосненском. С 27 сентября тепло появится еще в четырех районах— в Волосовском, Волховском, Лужском, Тихвинском.

В Петербурге протапливание соцобъектов началось в понедельник. По всему городу отопление включат в пятницу.