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27.09.18 / 16:39 Новости / Петербург и Ленобласть

Памятник Николаю I в Петербурге спрячут за креативным оформлением на время реставрации

Макаров: «Это не будет скучная процедура реставрации за забором, это будет интересно»

Власти Петербурга планируют креативно оформить территорию вокруг памятника Николая I на время его реставрации. Об этом в четверг сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров.

По его словам, у правительства уже есть несколько идей, как оформить место на время реставрационных работ. «Это не будет скучная процедура реставрации за забором, это будет интересно», — сказал он. Первоначально на площадке будет установлен баннер.

Строительные леса вокруг сооружения планировали установить в четверг, однако работы перенесли на день из-за непогоды. По словам Макарова, реставрационные работы должны будут завершиться в 2020 году.

Отметим, работы по реставрации памятника выполнит мастерская «Наследие». Стоимость первого этапа реставрации оценивается в 27 млн рублей. Памятник Николаю I находится в центре Петербурга на Исаакиевской площади. Конную статую, сконструированную архитектором Огюстом Монферраном, открыли в 1859 году.

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