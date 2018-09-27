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27.09.18 / 12:02 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге затоплены пирсы и причалы

А вот с жилыми зданиями и сооружениями все в порядке

Фото АБН

В Петербурге из-за непогоды затопило пирсы и причалы, расположенные ниже уровня проезжей части. Об этом в четверг сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

При этом в МЧС отметили, что не регистрировали сообщений о подтоплении жилых зданий и сооружений, которые представляют культурную ценность. Согласно отметкам на гидропосте СПУН «Горный институт», за последний час вода в Неве опустилась почти на 10 см – с 125 см до 117 см.

Накануне в городе шли дожди и дул ветер с порывами до 28 м/с. Также дирекция комплекса защитных сооружений приняла решение закрыть затворы дамбы. В четверг в Петербурге ожидается ветер 8-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. В прибрежных районах – до 23 м/с. Температура воздуха днем 10-12 градусов.

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