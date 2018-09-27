Путин встретится с канцлером Австрии в Петербурге На следующей неделе

Канцлер Австрии Себастьян Курц и российский президент Владимир Путин встретятся в Петербурге. Об этом в четверг сообщает посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Они обсудят выполнение договоренностей, которые были достигнуты в Вене, передает РИА «Новости. Встреча состоится на следующей неделе.

Напомним, в июне Путин посетил с рабочим визитом Австрию. Он встретился с президентом страны Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем. Также глава РФ провел встречу с представителями австрийского бизнес-сообщества.