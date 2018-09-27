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27.09.18 / 09:09 Новости / Россия и мир / Экономика

Собянин попросил вице-премьера Акимова выделить 770 млрд рублей на МТУ

До 2023 года

Фото АБН

Мэр столицы Сергей Собянин попросил вице-премьера Максима Акимова выделить 770 млрд рублей на московский транспортный узел (МТУ). Об этом в четверг сообщил знакомый с ситуацией вокруг проекта источник.

Собянин направил соответствующее письмо Акимову. Передает «Коммерсант» слова источника. В нем мэр Москвы сообщил, что при необходимых 931 млрд рублей на проект выделили 159,5 млрд рублей. Это около 17% от полной стоимости. Выделенная сумма на 2019-2021 года складывается из 53,1 млрд рублей федерального бюджета, 65,1 млрд рублей бюджета Москвы и 41,3 млрд рублей РЖД. При этом, требуется еще 771,6 млрд рублей до 2023 года. Это около 154,3 млрд рублей каждый год.

Глава столицы попросил Акимова поддержать проект в полном объеме, а также дать поручение о выделении финансирования. Мэрия Москвы не прокомментировала информацию.

Другой источник издания сообщил о другом письме на имя Акимова. Его направили несколько руководителей регионов Центрального федерального округа, включая Собянина. В письме речь шла о выделении ежегодно около 50 млрд рублей для РЖД на развитие железнодорожной структуры регионов. В том числе на московские центральные диаметры. Этот проект поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, уточнил источник. В аппарате Медведева не дали комментарий.

Отметим, в конце прошлого года Собянин сообщил примерную стоимость «наземного метро» в Москве. Она составит около 40 млрд рублей. Сумму должны поделить между собой РЖД и бюджет Москвы. «Наземное метро» будет связано с МЦК и метрополитеном.

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Реплики

  1. Oleg-sg 27.09.2018 at 11:21 - Reply

    Ах, неужели не хватает? А разве не собянин год назад объявил о выделении на реновацию ежегодно по 400 млрд руб. И еще доказывал, что привлечение средств в Москве весьма успешно, денег море. За год на реновацию потрачено миллиардов 10, ну пусть — 20. Вот и средства на транспорт. Ага, еще не две руки запустил в бюджет — тогда понятно

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