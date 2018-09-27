Госкомпания «Дом.рф» повысила ставки по ипотеке

Учрежденное Росимущестовм АО «ДОМ.рф» повысило ставки по ипотеке. Об этом в компании сообщили в четверг.
Из материалов «Дом.рф» следует, что ставка по ипотеке на покупку готового жилья с 27 сентября составляет 10 — 10,25% годовых. Ранее она была на 1 п.п. ниже. Ипотека на новостройки будет выдаваться по ставке 9,25 – 9,5% в зависимости от первоначального взноса. На объекты Urban Group ставка будет от 9,75% до 11%.
Напомним, летом власти приняли решение ввести процедуру санации в Urban Group. После этого пять компаний группы признали банкротами. Достройкой объектов Urban Group займется Фонд Защиты дольщиков. Для этого потребуется 67,6 млрд рублей инвестиций.
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