Начальника Северо-Западной таможни отправили в отставку Он проработал на этой должности три года

Начальника Северо-Западного таможенного управления Александра Гетмана отправили в отставку. Эту информацию в СЗТУ подтвердили в четверг.

Как пишет «Интерфакс», четверг – последний рабочий день Гетмана. Причину решения в таможенном управлении комментировать не стали. При этом ранее издание провэд.рф со ссылкой на текст приказа сообщило, что Гетмана уволили из-за совершения коррупционного правонарушения.

Как уточняет издание, с 17 сентября Гетман не исполнял обязанности начальника таможенного управления по причине нетрудоспособности. За несколько дней до этого Кремль отказался присваивать ему звание генерал-полковника таможенной службы, ссылаясь на «утрату доверия».

Гетман занимал должность главы СЗТУ в течение трех лет, с 2015 года. Гетману 50 лет. Начал службу в таможенных органах в 1990 году в Пулковской таможне. В 2007 году стал первым заместителем начальника СЗТУ по таможенному управлению. В 2009 году был переведен в Южное таможенное управление. Имеет ряд государственных наград.