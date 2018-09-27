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27.09.18 / 19:50 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

«Зенит» оштрафовали на 30 тыс. рублей за поведение фанатов

«Локомотив» тоже оштрафовали

Петербургский ФК «Зенит» оштрафовали на 30 тыс. рублей за использование фанатами пиротехники. Об этом в четверг сообщил председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц.

Инцидент произошел во время матча с «Локомотивом» 23 сентября. «Локомотив» также полуил штраф в размере 10 тыс. рублей за аналогичное поведение болельщиков, сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее «Зенит» был оштрафован на 70 тыс. рубелй после матча со «Спартаком». Болельщики во время игры использовали семь пиротехнических издели. КДК оштрафовал также и «Спартак» на 20 тыс. рублей.

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