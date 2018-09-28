Доля Alliance Rostec Auto BV в «АвтоВАЗе» увеличилась до 96,6% С 83,5%

Совместное предприятие Renault и «Ростеха» Alliance Rostec Auto BV увеличило свою долю в «АвтоВАЗе» до 96,6%. Об этом в пятницу сообщили в компании.

Компания выкупила 13,1% акций у миноритарных акционеров по цене 12,4 рубля за обычную акцию и 12,2 рублей за привилегированную. На выкуп компания потратила 19,6 млрд рублей, передает РБК.

Добавим, госкорпорация «Ростех» и Renault планируют в октябре завершить рекапитализацию «АвтоВАЗа» на 107 млрд рублей. Рекапитализацию проводят в два этапа с целью реструктуризации долга компании. В рамках первой допэмиссии внесли 26 млрд рублей. В октябре «Ростехом» будут внесены еще 20 млрд рублей. Отметим, в настоящее время 66,2% акций принадлежит Renault, а 33,8% — «Ростеху».