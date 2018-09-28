Все новости

28.09.18 / 17:04 Новости / Петербург и Ленобласть

ЧМ по хоккею в 2023 году примет обновленный СКК «Петербургский»

Стадион реконструируют

Проект реконструкции СКК

Фото АБН

Матчи Чемпионата мира по хоккею в 2023 году пройдут на обновленной арене СКК «Петербургский». Информацию о том, что Петербург станет городом-организатором турнира, в пятницу подтвердил городской комитет по инвестициям.

Соответствующее решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF) на полугодовом конгрессе. Добавим, ЧМ по хоккею в 2023 году станет восьмым, который пройдет в России, и третьим для Петербурга.

Напомним, в мае губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко подписали соглашение о намерениях. Предполагается, что клуб проведет модернизацию стадиона к 2023 году. Сообщалось, что проект будет реализован по концессии. Летом ЗакС одобрил в первом чтении законопроект, необходимый для реализации проекта реконструкции СКК.

Метки: , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

116 SQL queries done. Page generation took 0,154 seconds.