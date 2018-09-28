ЧМ по хоккею в 2023 году примет обновленный СКК «Петербургский» Стадион реконструируют

Матчи Чемпионата мира по хоккею в 2023 году пройдут на обновленной арене СКК «Петербургский». Информацию о том, что Петербург станет городом-организатором турнира, в пятницу подтвердил городской комитет по инвестициям.

Соответствующее решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF) на полугодовом конгрессе. Добавим, ЧМ по хоккею в 2023 году станет восьмым, который пройдет в России, и третьим для Петербурга.

Напомним, в мае губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко подписали соглашение о намерениях. Предполагается, что клуб проведет модернизацию стадиона к 2023 году. Сообщалось, что проект будет реализован по концессии. Летом ЗакС одобрил в первом чтении законопроект, необходимый для реализации проекта реконструкции СКК.