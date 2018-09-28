Петербуржец передал активистам отколовшуюся голову русалки с дома на Садовой улице А они решили отдать ее властям

Петербуржец передал активистам отколовшуюся голову русалки с дома на Садовой улице. Об этом в пятницу сообщили во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры.

Житель города подобрал отколовшуюся часть барельефа на улице. Активисты отдали голову в городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Общественники сообщили, что реставраторы оценят объем и сохранность работ по восстановлении барельефа.

Напомним, лица русалок находятся на доме Николаевых на Садовой улице. Здание построено в конце XVIII века, а затем его несколько раз изменяли. Головы девушек появились на доме в 1903 году. В декабре прошлого года на части барельефа появилась трещина. При этом, полноценную реставрацию не провели.